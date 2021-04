My Hero Academia 5x02: Endeavor come The Rock? Il web impazzisce per l'outfit dell'eroe!

Dopo gli eventi della Stagione 4 Endeavor sta continuando il suo percorso di redenzione, e il secondo episodio di My Hero Academia 5 ha mostrato l'ennesimo confronto tra l'eroe la sua famiglia. La scena, molto toccante a causa dei temi trattati, ha però scatenato l'ilarità del web per via dell'originalissimo outfit scelto dal nuovo eroe numero uno.

Come potete vedere in calce, Endeavor è stato ritratto con indosso un maglione a collo alto e un paio di jeans chiari, scelta che a quanto pare ha ricordato a molti il look di The Rock nel celebre meme del 2014. All'eroe mancheranno anche una collana e un marsupio, ma come potete vedere questo non ha impedito a più di 80.000 fan di condividere il divertente paragone dell'utente @FUSHIUGR0.

Per chi non avesse familiarità con il meme, ricordiamo che l'immagine di The Rock risale al 2014, ed era stata postata dall'attore sul proprio profilo Instagram in completa serietà. Dwayne Johnson voleva mostrare ai propri follower un outfit indossato nei primi anni '90 durante un photoshoot, e finì per lanciare una moda negli USA, con tanti fan che decisero persino di indossarlo ironicamente nella notte di Halloween.

Endeavor comunque non è stato l'unico protagonista di My Hero Academia 5x02, visto che vi ricordiamo che sia Mirko che Hawks sono riusciti a raggiungere le tendenze Twitter durante la trasmissione dell'episodio. Con L'Attacco dei Giganti 4 fuori dai giochi fino al prossimo inverno, dunque, sembra che il prossimo anime a dominare i social sarà proprio My Hero Academia.