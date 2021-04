My Hero Academia 5x02: Hawks ha una missione segreta? La spiegazione sul personaggio

In questi primissimi episodi della nuova stagione, My Hero Academia 5 si sta ancora ricollegando agli eventi che abbiamo visto sul finale della quarta. Tolto il primo episodio filler, My Hero Academia 5x02 si è concentrato sulle rivelazioni, e una di queste riguarda l'eroe alato Hawks.

Comparso per la prima volta durante la quarta stagione di My Hero Academia, Hawks si è dato da fare per aiutare Endeavor durante la battaglia con il Nomu High End. Tuttavia il personaggio sembrava avere dei contatti con la League of Villain, in particolare Dabi, cosa che ha fatto alzare più di un sopracciglio sulla vera identità dell'eroe alato.

My Hero Academia 5x02 approfondisce questo legame e svela alcuni dei segreti del piano di Hawks. Infatti il ragazzo poco più che ventenne è un infiltrato inserito nella League of Villain dalla Commissione di Pubblica Sicurezza degli Eroi, che ha deciso di utilizzare Hawks per questo piano a causa di situazioni particolari.

Hawks sarà messo a dura prova da qui in poi in My Hero Academia 5 dato che la commissione non sa ancora come reagire alla minaccia di Shigaraki. Per questo il compito principale dell'hero è infiltrarsi con successo e ottenere informazioni vitali per la sopravvivenza della società.