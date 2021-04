My Hero Academia 5x02: il nuovo episodio è disponibile su Crunchyroll

L'adattamento anime del manga di Kohei Horikoshi, My Hero Academia, ha raggiunto la quinta stagione che ha compiuto il suo debutto lo scorso 27 marzo. La nuova serie è disponibile legalmente anche in Italia grazie a Crunchyroll che ha acquisito i diritti per la diffusione dell'anime nel Bel Paese.

Dopo un primo episodio filler, che abbiamo analizzato nella nostra recensione della 5x01 di My Hero Academia, è arrivato puntuale l'appuntamento con la seconda puntata uscito questa mattina su Crunchyroll. L'episodio in questione, il n°90 in totale, è intitolato "Vestigia" e riprende gli avvenimenti proprio da dove eravamo rimasti. Il distributore riassume gli eventi della puntata con la sinossi che qui segue:

"Dopo la battaglia con i Nomu, Hawks ed Endeavor ritornano alla loro vita quotidiana. Nel frattempo, Izuku sogna il One For All..."

Una puntata di transizione che tuttavia fornirà ulteriori indizi in merito al misterioso quirk di Deku. A tal proposito, sempre questa mattina è emersa un'importante indiscrezione in merito al numero di episodi totali di My Hero Academia che, salvo imprevisti, ci accompagnerà per ben due cour, ovvero 6 mesi. Vi ricordiamo che per accedere alla 5x02 su Crunchyroll è necessario disporre dell'account premium, altrimenti la puntata sarà disponibile gratuitamente per gli altri utenti a partire dalla prossima settimana.

