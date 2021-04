My Hero Academia 5x02 racconta il momento in cui iniziò tutto: il legame del One for All

Izuku Midoriya è strettamente legato al One for All, quirk passato dal suo idolo All Might. Nel corso della storia di My Hero Academia, Deku è entrato sempre più in sintonia col potere, imparando pian piano a gestirlo al meglio e a non renderlo letale per il proprio corpo. Questa sinergia è cresciuta fino allo scorso episodio dell'anime.

Su Crunchyroll è andato in scena My Hero Academia 5x02, che ha sancito l'inizio della storia ufficiale dopo un primo episodio con un racconto filler. Se una parte di episodio è stata dedicata ad Endeavor, Hawks e a Mirko che si sono ritrovati ad affrontare improvvisamente Dabi, l'altra è stata dedicata al protagonista Izuku Midoriya. Rilanciando la scena che abbiamo visto al termine di My Hero Academia stagione 4, stavolta entriamo nel sogno di Deku e vediamo per filo e per segno cosa è successo nella sua mente durante la notte.

Midoriya osserva nella sua mente la scena in cui All for One rivela di poter trasferire quirk da un corpo all'altro senza problemi, mostrando anche un esempio con due persone sconosciute. Questo modo di fare fa capire come All for One non si veda come malvagio ma piuttosto come il realizzatore di un nuovo ordine mondiale. Ciò però portò a contrasti col fratello minore, che fu imprigionato per diverso tempo prima di ricevere il One for All.

My Hero Academia 5x02 è stato quindi ricco di rivelazioni importanti e che avranno il loro effetto sulla storia futura di Izuku Midoriya.