My Hero Academia 5x02 e il primo scontro di una grande eroina

Sul finale della stagione 4 di My Hero Academia abbiamo visto per la prima volta la top 10 degli eroi nipponici. Un elenco ricco di volti nuovi, che affiancavano quelli già noti. Alcuni di questi sono stati coinvolti nell'attacco del Nomu High End, tra cui Endeavor e Hawks. In realtà c'è stato qualcun altro che li ha raggiunti, anche se in ritardo.

My Hero Academia 5x02 ha presentato in battaglia Mirko, l'eroina dall'aspetto di un coniglio. Finora era apparsa per solo pochi secondi nell'anime e non aveva avuto modo di fare pressoché niente. Tuttavia, ricollegandosi agli eventi accaduti nel finale della scorsa stagione, l'anime ha fatto sapere cos'è successo davvero dopo la sconfitta del Nomu High End e dopo la dichiarazione di vittoria di Endeavor.

Dal nulla è comparso Dabi che era deciso a occuparsi di Endeavor. Il ragazzo fiammeggiante tuttavia non è stato in grado di fare molto dato che dal nulla è comparsa Mirko. L'arrivo di quest'eroina ha bloccato la situazione e costretto Dabi a ritirarsi immediatamente, scomparendo nel varco nero così come era apparso poco prima.

Anche adesso quindi Mirko si è mostrata poco in battaglia, sugellando tuttavia il suo ingresso nel cast di eroi. La produzione di My Hero Academia 5 ha anche rivelato chi è la doppiatrice di Mirko.