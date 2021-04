My Hero Academia 5x02: le vestigia di One For All appaiono nell'episodio

My Hero Academia 5 è finalmente iniziato e, dopo un primo episodio riassuntivo, abbiamo assistito ad alcuni eventi che sconvolgeranno il futuro della serie. Vediamo insieme cosa è accaduto a Deku.

Durante la nuova puntata inizialmente siamo venuti a conoscenza delle condizioni di Endeavor in seguito alla battaglia col Nomu, successivamente in My Hero Academia 5 ci è stata svelata la missione segreta di Hawks ed i suoi legami con l'Unione dei Villain. È quando l'attenzione si rivolge nuovamente al Liceo Yuei che però torna a mostrarsi il protagonista il quale viene coinvolto da un particolare evento.

Il ragazzo si risveglia improvvisamente in uno spazio vuoto. Egli è quasi completamente ricoperto da una sostanza scura e non sembra essere in grado di parlare, assieme a lui inoltre vi sono diverse figure tra le quali siamo in grado di riconoscere chiaramente solo Nana Shimura, colei che tramandò One For All ad All Might. Gli altri personaggi appaiono ricoperti di un singolo colore ed almeno due di essi sono totalmente irriconoscibili, tuttavia è facile comprendere che si tratti dei precedenti utilizzatori del quirk ora controllato da Deku.

Mentre il ragazzo cerca di comprendere cosa sta accadendo ben presto assiste a delle immagini tramite le quali viene a conoscenza dell'aspetto del primo possessore di One For All e delll'origine del potere stesso.

Cosa ne pensate dell'accaduto? Fateci sapere la vostra con un commento.

Nell'attesa del nuovo episodio di My Hero Academia 5 ecco un'anteprima che anticipa la nuova sfida per i protagonisti.