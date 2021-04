My Hero Academia 5x03: l'anteprima video dell'episodio anticipa una nuova sfida per la 1-A

Il prologo di My Hero Academia 5 si è definitivamente concluso, insieme all'arco narrativo dei Pro Hero con protagonisti Endeavor e Hawks. L'anime è finalmente pronto per tornare a mostrare le azioni di Deku e compagni, e la preview del prossimo episodio anticipa proprio l'inizio di una nuova ed attesissima saga, quella dello scontro tra classi.

In calce potete dare un'occhiata all'anteprima dell'episodio 3, che a quanto pare è stato intitolato esattamente come il capitolo 195 del manga, ovvero "Scontro: Classe A vs. Classe B". L'anime di BONES continua ad adattare circa tre capitoli per episodio, quindi possiamo ipotizzare che l'arco dello scontro tra classi si concluderà intorno all'episodio 5x12, a metà esatta della stagione corrente.

La preview inizia con una discussione tra Deku e All Might, in cui i due sembrerebbero discutere delle recenti visioni del ragazzo, che continua a vedere in sogno i vecchi possessori di One for All. Successivamente vengono mostrate le due classi mentre si preparano all'allenamento congiunto, che prevede una serie di battaglie a squadre a cui prenderà parte anche un personaggio misterioso.

L'episodio 3 di My Hero Academia 5 andrà in onda sabato 10 aprile in esclusiva su Crunchyroll Italia. Vi ricordiamo che per guardare il nuovo episodio è necessario sottoscrivere l'abbonamento al servizio, o attendere una settimana per la trasmissione gratuita.