My Hero Academia 5x03: il nuovo episodio disponibile da ora su Crunchyroll

Studio Bones è finalmente tornato alla carica con My Hero Academia 5, la quinta stagione del popolare adattamento anime del manga di Kohei Horikoshi. La serie ha già riservato piacevoli sorprese, come le vestigia di One For All, e i colpi di scena non accennano a diminuire. Ad ogni modo, la nuova puntata è finalmente disponibile.

L'episodio 3 di My Hero Academia 5 si è già mostrato nel primo trailer qualche giorno fa e seguirà gli eventi del capitolo 195 del manga. Intitolato "Scontro: Classe A Vs Classe B", preannuncia l'inizio dell'allenamento congiunto tra le due parti che, presumibilmente, si concluderà intorno alla metà della stagione.

Come di consueto, l'anime è disponibile ogni sabato a partire dalle 11:30 in esclusiva su Crunchyroll Italia e potete accedere alla puntata in questione, la 91 in ordine di uscita, tramite il link alla fonte. Vi ricordiamo, tuttavia, che l'episodio è accessibile attualmente solo agli utenti premium mentre gli account gratuiti dovranno attendere la prossima settimana per poter godere della puntata. Per questi ultimi, invece, diventa accessibile l'episodio 90 che potete rintracciare sempre tramite lo stesso link.

Non ci resta dunque che rimandarvi all'episodio 3 in attesa della nostra recensione che, come di consueto, troverete tra le nostre pagine qualche minuto dopo l'orario di trasmissione. E voi, invece, cosa ne pensate di questa puntata, vi è piaciuta? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.