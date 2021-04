My Hero Academia 5x03: una scena del manga è stata tagliata, per quale motivo?

Con l'arrivo della quinta stagione animata di My Hero Academia, gli spettatori si sono finalmente potuti riunire con la Classe 1-A dello U.A. Highschool, che è attualmente impegnata in un allenamento congiunto con la Classe 1-B. Il terzo episodio, però, è al centro di un piccolo dibattito.

La terza puntata di My Hero Academia 5 è basata sul capitolo 194 del manga, ossia sul momento dell'entrata in scena di Bakugo sul campo di battaglia. I lettori dell'opera di Kohei Horikoshi, però, hanno notato una leggera differenza tra la versione cartacea e quella animata, ecco quale.

Nel manga, quando Bakugo arriva presso il luogo in cui si svolge l'addestramento congiunto, Deku si complimenta per il suo nuovo look. Agli elogi del suo rivale, ovviamente Bakugo reagisce in malo modo.

Come potete vedere nel Tweet in calce all'articolo, che evidenzia la scena in questione, Deku nota che il costume invernale di Bakugo lo protegge dal freddo generando calore. Una geniale modifica che aiuta l'aspirante eroe a combattere in situazioni svantaggiose per il suo Quirk. Ma invece che ringraziare per l'apprezzamento, Bakugo, come suo solito, inveisce verso il compagno.



Come hanno notato i lettori, che hanno fatto notare ciò sui social media, questa scena è completamente assente nella versione animata. Sebbene non sia di vitale importanza per l'allenamento, né tanto meno approfondisce particolarmente il rapporto tra i due, la conversazione era particolarmente ironica e i fan si aspettavano di vederla adattata nell'anime.

Secondo voi per quale motivo è stata tagliata? E vi eravate accorti di questa mancanza? Nel frattempo, un importante ritorno ha sorpreso Deku e compagni in My Hero Academia 5. Vediamo All Might muovere i suoi primi eroici passi in My Hero Academia 5.