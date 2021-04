My Hero Academia 5x04: il nuovo episodio è disponibile su Crunchyroll

Dopo diversi mesi di attesa, My Hero Academia è tornato sul piccolo schermo con una nuova stagione televisiva che ha aperto le porte ad una nuova avventura di Deku e dei suoi amici in un allenamento congiunto insieme alla Classe B. La saga in questione è molto importante per lo sviluppo del protagonista, ma nel frattempo godiamoci il nuovo episodio.

L'arco narrativo è iniziato effettivamente con l'episodio 3, che vi consigliamo caldamente di ripassare con la nostra Recensione della precedente puntata di My Hero Academia 5, ma solo a partire dal nuovo episodio Studio BONES ingranerà la marcia per presentare al pubblico tutti i nuovi combattimenti e colpi di scena che Kohei Horikoshi ha immaginato per questa saga. A tal proposito, avete notato che una scena del manga nello scorso episodio è stata tagliata?

Puntuale, come ogni sabato, Crunchyroll rilascia sul proprio portale la nuova puntata dell'anime a partire dalle 11:30. Tramite il link alla fonte, dunque, è possibile accedere alla 5x04 di My Hero Academia, o il n°92 seguendo l'ordine con le passate stagioni, rigorosamente sottotitolata in italiano. Vi ricordiamo, tuttavia, che possono accedere all'episodio soltanto coloro che dispongono di un account premium su Crunchyroll, altrimenti gli account gratuiti dovranno attendere la prossima settimana per recuperarlo. Per questi ultimi, invece, si sblocca l'episodio 3, rimasto bloccato per tutta la scorsa settimana.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa nuova puntata? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.