My Hero Academia 5x04: Tsuyu Asui si rivela subito fondamentale nello scontro

La battaglia dei giovani eroi è iniziata. Conclusa la sorpresa per il ritorno di Shinso nel terzo episodio di My Hero Academia 5, è ora di cominciare le danze. La classe 1-A e la classe 1-B dovranno affrontarsi in cinque battaglie, ognuna con membri diversi, con ogni sfida che sarà vinta da chi riuscirà a catturare più membri della squadra rivale.

Shinso è entrato subito in gioco nel primo scontro, affiancando stavolta la 1-A. La sezione dei protagonisti di My Hero Academia che ormai siamo abituati a vedere in azione ha trovato contro un gruppetto piuttosto ostico e ciò ha richiesto l'utilizzo di varie abilità. A riadattare una vecchia capacità è stata Tsuyu Asui, il cui contributo è stato fondamentale.

Per ridurre le capacità di controllo del territorio da parte degli avversari, Froppy ha sfruttato la sua capacità "Muco Tossico" in My Hero Academia 5x04 da oggi disponibile su Crunchyroll. Con questa sfaccettatura del suo quirk, Tsuyu Asui è in grado di secernere un liquido leggermente urticante ma che porta anche il suo odore. Per questo usandolo sugli altri membri della sua squadra è riuscita a sconvolgere le capacità di rintracciamento dei ragazzi della 1-B.

Da qui in poi, sfruttando anche le capacità di Shinso, la 1-A di My Hero Academia si è vista la strada spianata. Gli scontri saranno ancora ricchi di sorprese ma anche di conferme.