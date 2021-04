My Hero Academia 5x05: un angelo oscuro arriva sul campo di battaglia

Questa prima parte di My Hero Academia 5 sta portando gli spettatori ad assistere all'incredibile crescita degli studenti del Liceo Yuei. Attraverso un allenamento congiunto, gli aspiranti eroi hanno avuto la possibilità di mettersi in mostra, distinguendosi per acume tattico o per le nuove incredibili abilità apprese.

Prosegue il test congiunto tra le due sezioni del primo anno dello U.A. Highschool nel quinto episodio della quinta stagione di My Hero Academia. Questa volta a brillare troviamo Tokyoyami, il quale scatena un'abilità nuova di zecca appresa durante il tutor presso l'agenzia di Hawks, l'Hero Numero Due.

Nel corso della seconda battaglia del test, che per la sezione 1-A coinvolge anche Yaoyorozu, Hagakure e Aoyama, Tokoyami si confronta con quello che potrebbe considerarsi il suo nemico naturale, il giovane eroe della Classe 1-B Vantablack. Shihai possiede infatti un Quirk che gli consente di "vivere" nell'ombra, proprio le ombre che danno vita e potere a Dark Shadow.

Tuttavia, durante lo scontro Tokoyami mette a frutto quanto appreso finora e si spinge verso il "Plus Ultra" sprigionando un nuovo incredibile Quirk, l'Angelo Nero Caduto. Questa abilità permette all'ombra Dark Shadow di aderire al suo corpo, come un mantello, per farlo librare in aria e consentirgli di volare.

Sebbene non sia ancora in grado di sfruttare al meglio quest'abilità impressionante, che ha imparato grazie alle parole di Hawks, Tokoyami ha certamente un futuro luminoso dinanzi a lui. Che ne pensate del suo Quirk? Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di My Hero Academia 5x05. Scopriamo il legame tra Tokoyami e Hawks in My Hero Academia 5.