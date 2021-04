My Hero Academia 5x05: il nuovo episodio approda su Crunchyroll

Uno degli anime più popolari in tutto il mondo è My Hero Academia, adattamento televisivo del manga di Kohei Horikoshi che ha avuto la fortuna di godere di ben 5 stagioni, di cui una tuttora in corso. Quest'anno Crunchyroll ha acquisito i diritti per una trasmissione in simulcast a solo un'ora di distanza dal debutto in Giappone.

Al fianco di Studio BONES, uno degli studi di animazioni più popolari nel Sol Levante, l'anime di My Hero Academia è riuscito a dare il meglio di sé. Solo l'ultimo episodio, infatti, come potete notare nella nostra Recensione della 5x04, ha fatto parlare di sé per animazioni al top e tanta azione dopo che la Saga dell'Allenamento Congiunto è finalmente iniziata.

Ad ogni modo, puntuale come ogni sabato, il colosso Crunchyroll ha rilasciato alle 11:30 l'episodio 5 di My Hero Academia 5 sottotitolato in italiano, il n°93 seguendo l'ordine cronologico. La puntata in questione, dunque, è accessibile tramite il link alla fonte per gli utenti premium. Infatti potranno vedere l'episodio solo coloro che dispongono di un abbonamento, altrimenti gli utenti comuni dovranno attendere una settimana per poterlo visionare gratuitamente. Per questo secondo gruppo, tuttavia, diventa accessibile ora il quarto episodio, precedentemente limitato per gli stessi motivi.

Prima di salutarvi cogliamo l'occasione per ricordarvi che tra le nostre pagine potete dare un'occhiata alla sinossi degli episodi 6 e 7 di My Hero Academia 5. E voi, invece, cosa ne pensate della puntata? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.