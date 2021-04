My Hero Academia 5x05: il test prosegue nelle immagini in anteprima

Dopo uno scontro introduttivo con i Big Three del Liceo Yuei, gli studenti della Classe 1-A sono stati sottoposti a una nuova stimolante sfida, combattere i rivali della sezione 1-B. Suddivisi in piccoli gruppi, gli aspiranti eroi devono fronteggiarsi cercando di catturarsi a vicenda. Come prosegue il test di My Hero Academia?

La quinta stagione di My Hero Academia sta riscontrando, come da aspettative, un clamoroso successo. L'allenamento congiunto tra le sezioni 1-A e 1-B dello U.A. Highschool sta emozionando gli spettatori, che per la prima volta possono assistere ai Quirk e alle abilità degli studenti della classe ritenuta secondaria.

Nel corso del quarto episodio di questa nuova stagione, la prima sfida, che ha visto Tsuyu, Kaminari, Kirishima e l'esterno Shinso affrontare Ibara, Jurota, Hiryu e Tsuburaba, se l'è aggiudicata la Classe 1-A. Nel corso della novantatreesima puntata, la sfida prosegue con il secondo round!

Come anticipato da alcuni screenshot emersi in rete, che potete osservare in calce all'articolo, la seconda sfida coinvolgerà Yaoyorozu, Aoyama, Tokoyami e Hagakure, i quali dovranno vedersela con Comicman, Vantablack, Kendo e Komori. Quale dei due gruppi prevarrà? Riuscirà la Classe 1-B a riportarsi in situazione di parità?

