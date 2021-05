My Hero Academia 5x06, si chiude il secondo scontro: la performance di Yaoyorozu

La nuova stagione di My Hero Academia, la quinta prodotta da Studio BONES, dopo una breve parentesi sugli eventi della scorsa stagione ha lanciato una sfida inedita per i giovani studenti. L'esercitazione della Yuei ha portato a un confronto tra le classi 1-A e 1-B del corso per eroi, mettendole una contro l'altra.

Gli studenti sono stati divisi in gruppi e nel primo turno la 1-A ha sconfitto la 1-B. Adesso tocca ai secondi gruppi di entrambe le classi entrare in gioco e cercare di catturare i rivali per ottenere la vittoria. My Hero Academia 5x06 disponibile da sabato su Crunchyroll ha mostrato quali sono gli studenti in gioco e il modo in cui si sono comportati in questa sfida.

A brillare particolarmente è stata Momo Yaoyorozu, la ragazza capace di creare oggetti. Yaoyorozu è stata quasi subito messa alle strette e le sue capacità di supporto ridotte da Kenzo. Le due ragazze si sono affrontate direttamente, ma Yaoyorozu ha poi deciso di fare da supporto per i suoi compagni di squadra.

Dapprima ha fornito a Tokoyami degli item utili per lo scontro, poi ha sfruttato le sue abilità per tenere bloccata Kendo il più possibile. Purtroppo però i suoi sforzi non sono riusciti a limitare abbastanza l'eroina della 1-B, poi corsa in aiuto di Fukudashi. Alla fine, nonostante abbiano dato battaglia, i ragazzi della 1-A hanno perso riportando la sfida tra sezioni in pareggio. Nel prossimo episodio di My Hero Academia sarà il turno del terzo scontro.