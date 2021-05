My Hero Academia 5x06: un orripilante Quirk ostacola la Classe 1-A

La quinta stagione animata di My Hero Academia si è aperta con l'adattamento del Joint Training Arc, saga che vede un duro confronto amichevole tra la Classe 1-A e la Classe 1-B del Liceo Yuei. Nel secondo round del test, Yaoyorozu e gli altri si trovano in gran difficoltà.

Grazie a questo arco narrativo, per la prima volta gli spettatori stanno approfondendo i Quirk dei ragazzi della Classe 1-B, finora rimasti all'ombra dei loro rivali. Tra le Unicità più bizzarre troviamo quella di Kinoko Komori, che sta mettendo in seria difficoltà la squadra guidata da Momo Yaoyorozu.

Nel corso di My Hero Academia 5x05, Tokoyami ha rivelato una nuova mossa, l'Angelo Nero Caduto, con cu è riuscito a sovrastare la sua nemesi Shihai Kuroiro. Quando quest'ultimo stava per essere catturato, però, è intervenuta Komori, alias Shemage, che ricoprendo l'area e gli avversari con i suoi funghi, riesce a salvare il compagno di classe.

In un attimo, Tokoyami viene improvvisamente messo al tappeto; Kinoko ha riempito i suoi polmoni con delle spore generate dal suo Quirk. A risolvere la situazione dovrà essere l'acume tattico di Momo Yaoyorozu, che però è impegnata contro la sua nemica giurata, Itsuka Kendo.

Cosa ne pensate dell'Unicità potenzialmente letale di Kinoko? A prima vista meno esplosiva rispetto al Quirk di Bakugo o Shoto, è in realtà altrettanto micidiale. Scopriamo come si chiude lo scontro di My Hero Academia 5x06.