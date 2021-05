My Hero Academia 5x07: il nuovo episodio è disponibile su Crunchyroll

My Hero Academia 5 si sta lentamente avvicinando ad una delle migliori saghe del manga. Nel frattempo l'anime sta coprendo la saga dell'Allenamento Congiunto ma verso la fine del primo cour la trama è destinata a subire una brusca accelerazione. Intanto, è il momento di goderci il settimo episodio che è finalmente disponibile su Crunchyroll.

Attualmente il bottino è di una vittoria a testa sia per la Classe 1.A che per la 1.B. Toccherà adesso a Todoroki e a Iida riportare a loro favore l'ago della bilancia anche se dovranno fare i conti con uno degli aspiranti eroi più forti della classe B, ovvero Tetsutetsu Tetsutetsu con il suo potente quirk "Real Steel". Ad ogni modo, potete ripassare la storia finora con la nostra recensione del precedente episodio.

A tal proposito, puntuale come ogni settimana, Crunchyroll ha rilasciato l'episodio 7 sui propri canali, il n°95 seguendo la numerologia originale. Come di consueto, tuttavia, la puntata è accessibile soltanto agli utenti premium mentre gli account gratuiti dovranno attendere sette giorni prima di poterla visionare. Per questi ultimi, comunque, diventa accessibile nello stesso momento la 5x06.

Non ci resta dunque che rimandarvi alla puntata, accessibile tramite il link alla fonte, e augurarvi una buona visione. Vi ricordiamo, infine, di lasciarci un commento con le vostre impressioni a caldo sul nuovo episodio al termine della trasmissione.