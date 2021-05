My Hero Academia 5x07: la preview anticipa uno scontro importante per Todoroki e Iida

L'episodio 5x06 di My Hero Academia si è concluso con un risultato a sorpresa, e con una grande performance da parte degli studenti di 1-A e 1-B. L'ultimo arco narrativo, del resto, sta mostrando i progressi effettuati dagli studenti del Liceo Yuei nell'arco di ben quattro stagioni, e a quanto pare nel prossimo episodio toccherà a due fan favorite.

L'anteprima video dell'episodio 7 della quinta stagione anticipa lo scontro tra Shoto Todoroki, Tenya Iida, Mashirao Ojiro e Mezo Shoji della Classe A, e Tetsutetsu Tetsutetsu (che probabilmente ricorderete come Real Steel), Juzo Honenuki, Pony Tsunotori e Sen Kaibara della Classe B. Attualmente il risultato è di una vittoria a testa, con il primo match vinto dalla 1-A grazie ad Asui e Shinso, e il secondo vinto dalla 1-B grazie ai funghetti di Komori.

La preview anticipa un ruolo importante soprattutto per Honenuki, che qualcuno potrebbe ricordare dal Festival dello sport della seconda stagione. L'aspirante eroe sfoggia una nuova armatura, e già nella Stagione 2 si era rivelato estremamente pericoloso grazie ad "Ammorbidimento", un Quirk che gli permette di trasformare materiale solide in semi-liquidi.

Il terzo match del Joint Training Arc durerà per altri due episodi, e sarà seguito dalle sfide con protagonisti Bakugo e Midoriya. Una volta raggiunto l'episodio 13, la quinta stagione darà il via ad una saga decisamente più movimentata, quella di Re-Destro. Vi ricordiamo che tutti gli episodi di My Hero Academia 5 sono trasmessi in simulcast su Crunchyroll.