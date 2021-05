My Hero Academia 5x07: il terzo round ha inizio nell nuove immagini promozionali

Continua la saga dedicata all'allenamento congiunto tra le sezioni A e B del liceo Yuei nella quinta stagione di My Hero Academia, e dopo due intense battaglie che hanno ristabilito la situazione di pareggio iniziale, il settimo episodio darà inizio al terzo round, come mostrato dalle nuove immagini promozionali pubblicate.

Nella puntata in questione, intitolata "La battaglia del terzo Round" a rappresentare la classe 1-A sono stati chiamati Shoto Todoroki, Tensei Ida, Mezo Shoji e Mashirao Ojiro, e sembra che avranno a che fare con avversari estremamente resistenti. Il primo confronto è stato vinto dai protagonisti, grazie soprattutto all'influenza di Shinso e del suo Quirk Lavaggio del Cervello, mentre la sezione B è riuscita a guadagnare la vittoria nello scorso episodio grazie alla brillante, e pericolosa, idea avuta da Shemage, la quale ha reso inoffensivo Tokoyami facendogli crescere dei funghi sui polmoni.

Dalle immagini condivise da @Atsushi101X, che potete trovare in calce, sembra che ci sarà una prevalenza di scontri corpo a corpo anziché elaborate strategie come visto finora, e a rappresentare la minaccia più grande per Shoto e gli altri sarà sicuramente Tetsutetsu Tetsutetsu, ovvero Real Steel.

