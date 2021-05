My Hero Academia 5x07: uno degli studenti della Classe 1-B è più agguerito che mai

Nel prossimo episodio della quinta stagione di My Hero Academia comincerà il terzo round dell'allenamento congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B del Liceo Yuei. Con la situazione ancora in bilico, questo scontro sarà decisivo per i fini del test.

Se il primo round è stato portato a casa dalla Classe 1-A, il secondo è stato invece conquistato dall'altra sezione. Una momentanea parità che verrà cancellata dal terzo scontro del test, che vedrà scontrarsi Shoto, Iida, Ojiro e Shoji della Classe A, con Tetsutetsu, Honeuki, Tsunotori e Kaibara della Classe B.

È chiaro che le pedine fondamentali di questa battaglia saranno Todoroki e Ingenium, che però dovranno vedersela con la furia di Tetsutetsu, che intende vendicarsi per la sconfitta subita in precedenza con il suo rivale Red Riot. Questa volta, la sua difesa sarà impenetrabile.

A quanto pare, Real Steel ha potenziato ulteriormente il suo Quirk, che gli consente di ricoprire il suo corpo d'acciaio facendolo diventare simile a Colosso degli X-Men. Questa particolare Unicità gli permette non solo di essere impenetrabile in difesa, ma anche, potenzialmente, di poter mettere al tappeto gli avversari con un solo colpo.

In attesa di vederlo in azione, l'utente Twitter Atsushi 101X ha condiviso una sua illustrazione in cui con un ghigno sornione pregusta lo scontro. Riuscirà la Classe 1-A a fermare la sua straordinaria grinta? Ecco la preview di My Hero Academia 5x07.

Nel frattempo, My Hero Academia 5 è il re degli streaming in Giappone e negli USA; è l'anime più richiesto.