My Hero Academia 5x09, è il turno di Bakugo: il nuovo episodio disponibile su Crunchyroll

Manca sempre meno alla fine della Saga dell'Allenamento Congiunto, arco narrativo che ha visto il confronto tra la Classe 1-A e 1-B. Ad ogni modo, puntuale come ogni settimana, Crunchyroll rilascia il nuovo episodio di My Hero Academia 5 con sottotitoli in italiano.

La Classe A e la Classe B hanno conquistato ciascuno una vittoria e un pareggio, toccherà quindi a Bakugo nel nuovo episodio spostare l'ago della bilancia. Come abbiamo visto nelle prime immagini della 5x09, infatti, sappiamo che Kacchan farà squadra con Sero, Jiro e Sato per fronteggiare Kamakiri, Tokage, Bondo e Awase. Presumibilmente lo scontro si chiuderà in una sola puntata dal momento che già la prossima settimana è attesa una delle scene più epiche delle saga con Deku.

Ad ogni modo, puntuale alle 11:30 e in contemporanea con il Giappone, Crunchyroll ha rilasciato in rete l'episodio in questione, il 97° in ordine di uscita. La puntata, tuttavia, sarà come di consueto accessibile soltanto agli account premium, mentre gli account comuni dovranno attendere una settimana in più per poter visionare l'episodio. Per questi ultimi, a tal proposito, diventa accessibile la 5x08 con il finale dello scontro con protagonisti Iida e Todoroki.

E voi, invece, cosa vi aspettate dallo scontro di Bakugo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.