My Hero Academia 5x10 ora su Crunchyroll: ci siamo, una battaglia ricca di imprevisti

Ci stiamo avvicinando ai titoli di coda della fine del primo cour di My Hero Academia 5 che concluderà tra l'altro anche la Saga dell'Allenamento Congiunto tra la Classe 1-A e 1-B. Ad ogni modo, tenete le antenne puntate sulla serie dal momento che a breve ci saranno tanti colpi di scena.

Dopo il turno di Bakugo nella scorsa puntata, finalmente è il momento dello scontro più atteso: quello tra Shinso e Deku. Questo sarà l'ultimo confronto tra le due Classi ma anche il più lungo, tuttavia, come promesso dalla sinossi, la decima puntata riserverà anche qualche inaspettato colpo di scena. Qualora vi siate persi la trama della 5x10 di My Hero Academia ve la riproponiamo quanto segue:

"La sfida tra la Classe A e la Classe B ha raggiunto il finale! Abbiamo da un lato Deku, Ochako, Ashido e Mineta per la Classe A, mentre per la Classe B Monoma, Yanagi, Shouda, Kodai e Shinsou, due fazioni pronte per il testa a testa. Deku fa da esca e scopre l'esatta locazione dei componenti della Classe B, mentre questi ultimi puntano sul contrattacco con attacchi a lungo raggio combinando i propri quirk. Ma all'improvviso, nel bel mezzo della battaglia, Deku sente improvvisamente qualcosa che non va con il suo quirk!"

Ad ogni modo, puntuale come ogni settimana, Crunchyroll ha rilasciato in rete l'episodio n°98 sottotitolato in italiano soltanto per gli utenti premium, mentre gli account gratuiti dovranno attendere la prossima settimana per visionare la puntata. Per quest'ultimo gruppo, tuttavia, diventa accessibile l'episodio 9. E voi, invece, che aspettative avete per la 5x10 di My Hero Academia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.