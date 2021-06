My Hero Academia 5x10: Deku e la rivincita con un suo vecchio avversario

Il Joint Traning Arc, per la gioia di gran parte del fandom, è ormai giunto agli sgoccioli. Questa saga, però, è finita nel migliore dei modi, ossia con una spettacolare battaglia che ha coinvolto Deku. Ecco il combattimento che ha chiuso questo arco narrativo della Stagione 5 di My Hero Academia

Il quinto round dell'addestramento congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B del Liceo Yuei è sicuramente quello più importante ai fini della trama. Difatti, durante quest'ultima battaglia il One For All è cambiato per sempre.

La sfida finale tra le due sezioni di primini dello U.A. Highschool ha coinvolto personalità importanti come Deku, Uraraka, Monoma e Shinso. Proprio quest'ultimo è il fattore scatenante dell'evoluzione di One For All.

Midoriya e Shinso si erano già affrontati durante l'arco del Festival Sportivo, battaglia in cui il protagonista, sotto l'effetto del Quirk dello studente della Classe 1-C, per la prima volta aveva avuto modo di conoscere le Vestigia di One For All.

Come allora, anche questo loro nuovo incontro ha avuto forti ripercussioni per il Quirk ereditato da All Might. Questa rivincita, però, ha portato Deku ad apprendere una nuova Unicità, il Blackwhip del Quinto Possessore Daigoro Banjo.

In un certo senso, sembra che Shinso sia in grado di stimolare il One For All. In base a ciò, qualora l'allievo di Eraserhead dovesse riuscire a inserirsi nella sezione eroi, il suo rapporto con Izuku potrebbe portare a nuove evoluzioni.

My Hero Academia 5x10 ha alimentato la romance tra Deku e Uraraka. Ecco l'anteprima di My Hero Academia 5x11.