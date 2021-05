My Hero Academia 5x10, imprevisto per Deku! L'eroe perde il controllo?

La battaglia tra la 1-A e la 1-B continua. Arrivati al quarto turno, Bakugo si è messo in mostra mettendo in risalto le sue qualità ma anche la sua crescita. Il ragazzo esplosivo e il suo gruppo hanno sconfitto platealmente gli avversari, lasciando il posto velocemente alla quinta e ultima battaglia di questo arco narrativo di My Hero Academia 5.

Deku, affiancato da Ochako Uraraka, Mina Ashido e Minoru Mineta, deve occuparsi di Shinso, Monoma e gli altri ragazzi della 1-B. Il protagonista di My Hero Academia però è preoccupato a causa degli eventi occorsi la notte precedente, dove il One for All sembrava aver avuto un'esplosione di potere. Tutto sembra sotto controllo quando Deku però si ritrova in una situazione unica. Dal suo braccio sono usciti filari neri di energia incontrollabili che hanno causato il caos sul campo di battaglia.

L'episodio 5x10 di My Hero Academia disponibile da oggi su Crunchyroll ha quindi mostrato un nuovo lato sorprendente del One for All che però può mettere in grossa difficoltà il protagonista. Solo l'intervento di uno dei vecchi possessori del quirk nel subconscio del ragazzo sembra riuscire, almeno per il momento, a placare la situazione insieme al quirk di Shinso. La battaglia però non è ancora vinta.