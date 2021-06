My Hero Academia 5x10: il nuovo episodio alimenta la romance tra Deku e Uraraka

C'è sempre stata una certa intesa tra Izuku Midoriya e Ochako Uraraka. I due giovani della Yuei sono tra quelli che formeranno le coppie a fine manga in modo quasi certo. Finora Kohei Horikoshi ha dedicato poco spazio a loro due insieme, ma quei momenti in cui hanno interagito in My Hero Academia hanno sempre messo in luce la loro affinità.

Horikoshi ha portato varie illustrazioni inedite con Uraraka e Deku insieme ma senza portarli mai a diventare una coppia. Nell'universo canonico intanto, i due personaggi sono stati inseriti nello stesso gruppo e dovranno affrontare la quinta selezione della 1-B, dove è presente anche Shinso. My Hero Academia 5x10 ha visto però la nascita di un problema particolare per Deku che ha avuto difficoltà nel controllare il One for All. La nascita del nuovo quirk del protagonista dell'anime ha seminato il caos, ma l'unica che è saltata a salvarlo è Uraraka.

La ragazza ha pensato molto a cosa potesse fare e quale ruolo potesse ricoprire, decidendo di diventare una eroina che salva gli altri hero. E proprio Deku è il suo primo salvataggio in tal senso, in una scena che alimenta anche la romance tra i due personaggi. Grazie all'intervento di Uraraka, Shinso riesce poi a sfruttare il suo quirk per salvare Deku che si riprende e torna a combattere come al solito.

In futuro potremmo vedere qualcosa su Uraraka e Deku in coppia, secondo Horikoshi.