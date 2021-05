My Hero Academia 5x10 e il potere di Deku: le reazioni dei fan alla comparsa di Black Whip

My Hero Academia 5x10 ha finalmente introdotto Black Whip, alias Frusta Nera, uno dei sette nuovi Quirk di Izuku Midoriya. Dopo circa due anni e mezzo di attesa, dunque, il potere latente di One for All non è più uno spoiler per la maggior parte degli appassionati, e naturalmente molti fan non hanno espresso il loro entusiasmo sul web.

L'episodio 10 ha messo in scena l'ultima fase dello scontro tra la 1-A e la 1-B, con la prima in vantaggio per due punti a uno nella classifica generale. Deku viene stato scelto come esca per attirare l'attenzione della 1-B, ma durante lo scontro con Monoma cede alle provocazioni, e rilascia inavvertitamente il potere di uno dei vecchi possessori di One for All.

Black Whip è il Quirk di Daigoro Banjo, il quinto possessore di One for All, reso ancora più forte dopo essere entrato a far parte del nucleo del Quirk di Midoriya. Deku lo rilascia inavvertitamente dopo aver cercato di catturare Monoma, e a quanto pare potrebbe già iniziare ad utilizzarlo nell'episodio 11 in uscita sabato 5 giugno su Crunchyroll. Nel manga il protagonista ha già acquisito una certa familiarità col potere, che oltre ad essere utilizzato per afferrare e scagliare oggetti si è rivelato utile per spostarsi velocemente o lanciarsi contro gli avversari.

Black Whip apre le porte al vero sviluppo di Izuku Midoriya, che da qui in poi inizierà a scoprire il suo vero potenziale, e come potete vedere in calce molti fan non sono riusciti a trattenere l'emozione.

E voi cosa ne dite? Vi è piaciuto l'episodio? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che My Hero Academia ci accompagnerà ancora a lungo, visto che oltre al secondo cour dell'anime, questa estate sarà anche distribuito nelle sale il terzo lungometraggio ufficiale, My Hero Academia: World Heroes Mission.