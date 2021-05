My Hero Academia 5x10: la rivincita tra due eroi ha inizio nelle nuove immagini spoiler

L'episodio 5x09 di My Hero Academia ha mostrato un nuovo lato di Katsuki Bakugo, e ha spianato la strada per il quarto e ultimo scontro dell'allenamento congiunto tra 1-A e 1-B. Le prime immagini spoiler sono finalmente disponibili in rete, e oltre ad anticipare un episodio ricco di azione, suggeriscono la possibile rivincita di un personaggio.

Come ben sappiamo l'ultima battaglia sarà un quattro contro cinque, con Midoriya, Uraraka, Mineta e Ashido pronti a battersi per la 1-A, e Monoma, Kodai, Shoda, Yanagi e Shinso per la 1-B. Shinso ha vinto il primo scontro schierandosi con la classe di Midoriya, mentre in questo caso combatterà al fianco degli allievi di Vlad King.

Naturalmente lo scontro più atteso è proprio quello tra Izuku Midoriya e Hitoshi Shinso, già affrontatosi una volta durante il Festival sportivo della seconda stagione. In quel caso, Shinso aveva cercato di far uscire Deku dal ring sfruttando il suo Quirk di lavaggio del cervello, ma il protagonista era riuscito a liberarsi e a sconfiggere l'avversario con un attacco a corpo a corpo. Entrambi gli eroi sono cresciuti tantissimo, e ora è tempo del rematch.

Le immagini spoiler anticipano anche tante altre battaglie, dunque possiamo aspettarci uno scontro su più fronti. Vi ricordiamo che la battaglia tra queste due squadre è anche la più lunga dell'attuale arco narrativo, quindi è probabile che vedremo la conclusione nell'episodio 11.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo questa stagione di My Hero Academia? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi salutiamo lasciandovi al nostro approfondimento su Minoru Mineta, uno dei protagonista della prossima puntata.