My Hero Academia 5x10: la scena che tutti aspettavano nella puntata del 29 maggio

La Saga dell'Allenamento Congiunto porta con sé un importante tassello per gli sviluppi futuri della storia di My Hero Academia 5. Al termine dell'arco narrativo, infatti, inizieranno una serie di avvenimenti dal cardiopalma che lasceranno i fan con il fiato sospeso. Ma prima di allora, un indizio nell'episodio 10.

Nonostante siano usciti appena 8 episodi su Crunchyroll, Studio BONES e Shueisha hanno già iniziato a svelare le prime anticipazioni sul futuro del franchise, in particolare in merito al 98° episodio dell'anime atteso al debutto il 29 maggio. La 5x10, infatti, darà il via al climax dell'allenamento tra la classe 1-A e la 1-B, ma lo farà in grande stile. Ecco la sinossi, condivisa su Weekly Shonen Jump, della puntata in questione:

"La sfida tra la Classe A e la Classe B ha raggiunto il finale! Abbiamo da un lato Deku, Ochako, Ashido e Mineta per la Classe A, mentre per la Classe B Monoma, Yanagi, Shouda, Kodai e Shinsou, due fazioni pronte per il testa a testa. Deku fa da esca e scopre l'esatta locazione dei componenti della Classe B, mentre questi ultimi puntano sul contrattacco con attacchi a lungo raggio combinando i propri quirk. Ma all'improvviso, nel bel mezzo della battaglia, Deku sente improvvisamente qualcosa che non va con il suo quirk!"

Un episodio eccezionale e che si preannuncia davvero ricco di colpi di scena. Vi ricordiamo, infine, che la puntata uscirà il 29 maggio anche in Italia, seppur sottotitolata, alle 11:30 su Crunchyroll. E voi, invece, che aspettative avete per la 5x10 di My Hero Academia? Diteci la vostra con un commento qua sotto.