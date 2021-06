My Hero Academia 5x11: l'anteprima del nuovo episodio anticipa il ritorno di Black Whip

My Hero Academia 5x10 è stato senza dubbio l'episodio più discusso della nuova stagione dell'anime di BONES, e secondo quanto rivelato dalla preview del nuovo episodio, il numero 99 contando tutte le stagioni della serie animata, le sorprese non sono ancora finite. Cosa succederà dunque nella nuova puntata, e soprattutto, come si comporterà Deku?

L'episodio 10 di My Hero Academia 5 ha adattato i capitoli dal 209 al 212 del manga di Kohei Horikoshi, e la puntata numero 11, in uscita il 5 giugno 2021 su Crunchyroll, trasporrà gli eventi raccontati nei successivi quattro, chiudendo definitivamente l'arco narrativo dell'allenamento congiunto.

L'anteprima visibile in calce rivela che nel nuovo episodio vedremo finalmente lo scontro tra Midoriya e Shinso, e a quanto pare il protagonista tornerà ad utilizzare Black Whip. Il potere di Daigoro Banjo si è rivelato problematico nella puntata precedente, ma Deku ha dimostrato più volte di essere eccezionalmente rapido nell'apprendimento di nuove tecniche, e sembra proprio che il nuovo Quirk possa essere la chiave per riuscire a vincere lo scontro. Nella preview è anche possibile vedere Mineta e Ashido mentre affrontano gli studenti della 1-B, quindi è certo che ci sarà spazio per tutti.

Una volta concluso l'addestramento, la quinta stagione di My Hero Academia prenderà "ufficialmente" il via con una delle saghe più importanti in assoluto, nella quale sarà introdotto anche un nuovissimo villain. La nuova parte di storia spianerà anche la strada per il prossimo, colossale arco narrativo, che quasi sicuramente sarà raccontato nell'arco dei venticinque episodi della prossima stagione dell'anime.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo My Hero Academia 5? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che questa estate arriverà nelle sale giapponesi My Hero Academia: World Heroes Mission, il nuovo film con protagonisti Deku, Bakugo e Todoroki.