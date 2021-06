My Hero Academia 5x11 disponibile su Crunchyroll: la nuova tecnica di Deku?

Ci sono moltissime aspettative nei riguardi di My Hero Academia 5, la quinta stagione dell'adattamento animato del manga di Kohei Horikoshi. A breve, infatti, inizieranno tutta una serie di avvenimenti che accompagneranno i nostri aspiranti eroi verso un ostacolo apparentemente insormontabili.

Come vi abbiamo già anticipato in occasione dell'uscita della preview della 5x11 di My Hero Academia, al termine della Saga dell'Allenamento Congiunto a breve sarà svelato un importante antagonista. Ad ogni modo, prima di allora, Deku dovrà sbrigarsela contro Shinso e quel problematico Black Whip. A tal proposito, puntuale come ogni settimana Crunchyroll ha rilasciato il nuovo episodio sottotitolato in italiano, accessibile tramite il link alla fonte, per gli utenti premium. Gli account gratuiti, invece, dovranno attendere la prossima settimana per visionare la puntata.

Prima di salutarvi, cogliamo l'occasione per lasciarvi la sinossi dell'episodio di prossima settimana, il n°100 in ordine d'uscita, che qui segue: "L'Allenamento Congiunto è infine terminato ed è stato decretato il vincitore. Shinso si è sentito sopraffatto dalle straordinarie abilità dei membri del Corso degli Eroi, tuttavia Deku lo consola svelandogli che la rapidità delle sue decisioni sono state a dir poco incredibili ed è grazie a quelle che entrerà a far parte anche lui del Corso a partire dal secondo anno. Dopodiché, Deku, All Might e Bakugo si recano in sala d'attesa per parlare del Black Whip."

Con l'episodio di prossima settimana, il n°12, dovrebbe dunque concludersi il primo cour e l'arco narrativo dell'Allenamento Congiunto. E voi, invece, cosa ne pensate di questa puntata? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.