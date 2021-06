My Hero Academia 5x11: Shinso e Monoma sfidano Deku nelle nuove immagini spoiler

Izuku Midoriya è pronto a dare il 100% nelle immagini spoiler di My Hero Academia 5x11, in uscita sabato 5 giugno su Crunchyroll Italia. Il consueto appuntamento con le immagini preview di BONES anticipa un paio di scontri decisamente interessanti, e conferma la conclusione dell'arco narrativo dell'allenamento congiunto.

Nell'episodio 10 di My Hero Academia 5 Deku si è inaspettatamente ritrovato ad utilizzare un nuovo potere, Black Whip, ricevuto direttamente dal One for All dopo essere rimasto nel suo nucleo per anni. Nessuno dei precedenti possessori del Quirk del protagonista era riuscito ad attingere alle abilità dei predecessori, ma a quanto pare Deku ha qualcosa di diverso, e in attesa di indagare sull'accaduto la sua priorità è vincere la battaglia con la 1-B.

Le nuove immagini anticipano uno scontro su due fronti: il primo con Neito Monoma, che nell'immagine numero cinque sembra essere riuscito a copiare il Quirk di Midoriya, mentre il secondo è con Shinso, desideroso di una rivincita sin dalla sconfitta ricevuta al torneo del Festival sportivo. Le immagini mostrano anche Mineta, Ashido e Uraraka in azione, in quella che sembra possa diventare un'interessante battaglia corale.

Deku riuscirà ad utilizzare Black Whip senza perdere il controllo?