My Hero Academia 5x12: Bakugo e Shoto formano un duo implacabile

La serie animata di My Hero Academia , che ha appena toccato quota 100 episodi, ha consacrato due giovani promesse. Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki, infatti, hanno finalmente dimostrato di essere pronti per il mondo del professionismo.

Con l'arco dell'allenamento congiunto arrivato al termine, il dodicesimo episodio della Stagione 5 dell'anime si concentra su due personaggi che avevano lasciato un importante questione in sospeso. Shoto e Bakugo, infatti, avevano fallito l'esame per la licenza da eroe, una bocciatura che aveva costretto i due ragazzi a frequentare un corso supplementare.

La centesima puntata di My Hero Academia si apre con le due giovani promesse dello Yuei che ripetono il test, questa volta finalmente con successo. Appena ricevuta la licenza, però, accompagnati in auto da All Might, si trovano immediatamente coinvolti in un crimine.

In possesso della licenza, i due ragazzi possono finalmente intervenire, mettendo subito in mostra il loro potenziale da Pro Hero. In men che non si dica, Shoto protegge All Might, che non può più utilizzare la Muscle Form, da una gigantesca ondata d'acqua, mentre Bakugo parte subito all'assalto dei villain.

Sebbene i criminali fossero dotati di attrezzi che amplificavano i poteri dei loro Quirk, i due giovani eroi si sono sbarazzati di loro senza troppi problemi, dimostrando che il futuro della società degli eroi è nelle loro mani. Bakugo e Shoto sono un duo implacabile, due ragazzi che si completano a vicenda. Uniti, potrebbero sconfiggere qualsiasi villain. Ecco le prime immagini di My Hero Academia 5x13.