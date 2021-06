My Hero Academia 5x12 ora su Crunchyroll: l'anime raggiunge quota 100 episodi

My Hero Academia è uno degli attuali capisaldi della rivista Weekly Shonen Jump, una delle colonne portanti di Shueisha che si è fatta valere grazie ad una storia straordinaria e a colpi di scena particolarmente riusciti. Al pari del manga di Kohei Horikoshi anche l'adattamento animato sta riservando piacevoli sorprese.

Studio BONES sta dando il massimo per la trasposizione televisiva del gioiellino di Horikoshi sensei dal momento che il franchise è uno dei più popolari attualmente sul mercato per il fronte anime e manga. Ad ogni modo, la serie tv ha infatti raggiunto finalmente l'importante traguardo dei 100 episodi pubblicati, evento che BONES ha voluto omaggiare con una Key Visual speciale.

Puntuale come ogni settimana, infatti, Crunchyroll ha rilasciato la nuova puntata, la n°12 della stagione 5, accessibile tuttavia come di consueto soltanto agli account premium. I profili gratuiti, invece, dovranno attendere altri 7 giorni per poter visionare l'episodio in questione. Se non sapete cosa aspettarvi dalla 5x12 di My Hero Academia la sinossi recita quanto segue:

"L'allenamento congiunto è terminato e la Classe 1-A è la vincitrice. Shinso si sente sopraffatto da tutte le incredibili prestazioni degli studenti del Corso per Eroi, ma Deku lo rassicura affermando che le sue rapidissime decisioni sono state incredibili e che sicuramente si unirà a loro nel secondo anno. Dopo di che, Deku, All Might e Bakugo si chiudono in una stanza per parlare del Black Whip."

Fateci sapere cosa ne pensate della nuova puntata, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.