My Hero Academia 5x13 disponibile su Crunchyroll: inizia il nuovo arco narrativo

La stagione 5 di My Hero Academia ha l'onere di avvicinare gli spettatori ad una delle saghe più imponenti e ricca di colpi di scena del gioiellino di Kohei Horikoshi. Ad ogni modo, la Saga dell'Allenamento Congiunto è finalmente terminata e con l'episodio di oggi debutta ufficialmente il nuovo arco narrativo.

Il prossimo episodio, la 5x13 di My Hero Academia, sarà un riempitivo, un attimo di quiete per i nostri protagonisti che si godranno i festeggiamenti natalizi. La pausa per gli aspiranti Hero non durerà a lungo dal momento che Studio BONES, curiosamente, ha programmato l'inizio dell'arco dell'Agenzia Endeavor invece di "My Villain Academia" che, presumibilmente, coronerà il finale di stagione e l'inizio della sesta di cui ancora non ci sono conferme a riguardo.

Comunque, prima della nuova saga, è il momento di una puntata all'insegna del relax, la stessa che è disponibile da ora su Crunchyroll al link allegato alla fonte. La n°101 in ordine totale, dunque, è accessibile per il momento soltanto agli utenti premium mentre gli account gratuiti dovranno attendere 7 giorni per visionare la puntata in questione.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che a breve l'anime di My Hero Academia entrerà in una breve pausa prima di dare ufficialmente il via al nuovo cour stagionale. E voi, invece, cosa ne pensate di questo episodio riempitivo? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.