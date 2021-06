My Hero Academia 5x13: le nuove immagini spoiler anticipano la calma prima della tempesta

Il primo arco narrativo di My Hero Academia si è concluso nell'episodio 5x11, e ha svelato il primo dei sei nuovi Quirk di Izuku Midoriya. Ora, ad allenamento concluso, è arrivato il momento di entrare nella parte calda della Stagione 5, e l'episodio 5x13 sarà l'ultimo tie-in prima dell'inizio della nuova saga.

In calce potete dare un'occhiata al trailer sottotitolato del nuovo episodio e alle prime immagini, dove viene finalmente confermata la conclusione del primo semestre al Liceo Yuei. La nuova puntata mostrerà uno spezzone nella vita degli studenti della 1-A, pronti a godersi un po' di meritato riposo dopo la fatica accumulata durante l'allenamento congiunto e la conquista delle licenze provvisorie.

L'episodio 5x13 farà anche da tie-in tra il primo e il secondo arco narrativo della Stagione 5, ovvero quello che Horikoshi ha denominato "My Villain Academia". La nuova saga segna il punto di svolta nel secondo atto dell'opera, iniziato con l'arco della Shie Hassaikai e pronto a concludersi con lo straordinario arco narrativo che occuperà l'intera Stagione 6. Insomma, la calma prima di una lunghissima tempesta.

My Hero Academia 5x13 sarà trasmesso in simulcast su Crunchyroll Italia sabato 19 giugno 2021, in esclusiva per gli abbonati al servizio. Tutti i non abbonati dovranno attendere una settimana in più prima di poter vedere l'episodio gratuitamente.