My Hero Academia 5x14 ora su Crunhyroll: l'eroe n°1

Ci stiamo per avvicinare ad uno degli eventi più importanti di My Hero Academia 5, ovvero la saga dell'Agenzia Endeavor che collegherà la trama verso uno degli archi narrativi più complessi immaginati dall'autore Kohei Horikoshi. Prima di allora, i nostri 3 aspiranti Hero avranno modo di affinare le loro abilità.

Per chi si fosse perso un passaggio, Studio BONES ha deciso di effettuare un cambiamento e di adattare prima la saga dell'Agenzia Endeavor che quella intitolata My Villain Academy, teoricamente successiva alla saga dell'Allenamento Congiunto. Probabilmente la scelta è dettata dalla volontà di mantenere i più alti possibili i ritmi della narrazione dal momento che i prossimi archi narrativi si prospettano davvero adrenalinici.

Ad ogni modo, finalmente è tutto pronto per il nuovo arco narrativo che inizia ufficialmente con la puntata di oggi, la 5x14 di My Hero Academia, la n°104 seguendo la numerologia totale. Puntuale come sempre, dunque, Crunchyroll ha rilasciato il nuovo episodio con sottotitoli in italiano per i soli utenti premium dal momento che gli account gratuiti dovranno attendere ulteriori 7 giorni per visionare la puntata in questione.

E voi, invece, che aspettative avete per questo nuovo arco narrativo, siete curiosi di sapere come andrà l'apprendistato dei nostri eroi sotto la tutela di Endeavor? Diteci la vostra opinione a riguardo, come al solito, con un commento nell'apposito riqauadro riservato qua sotto.