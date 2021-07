My Hero Academia 5x15 è disponibile su Crunchyroll: la nuova sfida dei giovani eroi

Archiviata la fase scolastica, dove la 1-A ha avuto la meglio sulla 1-B dopo cinque scontri intensi, lo scenario si sposta dalla Yuei al mondo reale. E ancora una volta a ricevere più spazio sono tre dei giovani eroi più amati di My Hero Academia, ovvero Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki.

Il terzetto si è ritrovato sotto le ali di Endeavor, l'attuale eroe numero uno e che impartirà loro tante lezioni utilissime per diventare dei professionisti migliori. Ma il loro incontro risale a due settimane fa, quando fu caricato My Hero Academia 5x14 su Crunchyroll. Dopo la settimana di stop per l'anime di inizio luglio, gli eroi ritornano con una nuova fase della loro storia.

È infatti disponibile My Hero Academia 5x15 su Crunchyroll da oggi 10 luglio 2021 per gli abbonati premium al servizio, mentre tra alcuni giorni sarà disponibile liberamente per tutti. Questo è l'episodio numero 103 della serie e si intitola "Una cosa alla volta". Come si comporteranno i giovani eroi durante l'addestramento di Endeavor? E riusciranno sia a migliorarsi che imparare i segreti del mestiere per reagire al meglio durante i momenti di crisi?

La prossima settimana invece potrebbe portare con sé un episodio filler di My Hero Academia.