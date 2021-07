My Hero Academia 5x15 e le immagini d'anteprima: un futuro nefasto in vista?

In corso da aprile 2021, la scorsa settimana l'anime di My Hero Academia si è preso una pausa. L'episodio 15 della quinta stagione è stato quindi rimandato al sabato successivo, il 10 luglio 2021. Vuol dire che tra poche ore potremo assistere ai nuovi eventi sul portale Crunchyroll, che rende disponibile l'episodio con sottotitoli in italiano.

In queste ore sono state però divulgate delle immagini d'anteprima di My Hero Academia 5x15, che possiamo osservare nei tweet in basso. L'utente Atsushi ha mostrato alcune delle situazioni che vedremo nell'episodio del 10 luglio, dove ancora una volta ci sono al centro il terzetto della Yuei composto da Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki. Il trio è alle spalle di Endeavor, l'eroe che si è preso carico di loro in questa fase di addestramento.

Ma ci sarà spazio anche per Hawks, l'eroe numero due di My Hero Academia che sembra avere un'aura nefasta intorno a lui. E non mancano immagini anche sull'Unione dei Villain con Himiko Toga, mentre un'altra è dedicata al ghigno misterioso di un altro personaggio. Cosa accadrà nel prossimo episodio di My Hero Academia?

Intanto secondo le prime informazioni potrebbe presto arrivare un episodio filler con My Hero Academia 5x16 del 17 luglio.