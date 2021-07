My Hero Academia 5x15, tutti pazzi per Kacchan: per i fan Bakugo è la star dell'episodio

Nelle ultime settimane il personaggio di Bakugo sta ricevendo grande attenzione da parte dei fan , e il quindicesimo episodio della quinta stagione di My Hero Academia non ha fatto certo eccezione, anzi, ha contribuito farne crescere la popolarità.

L'ultimo episodio della quinta stagione di My Hero Academia ci ha portati all' Agenzia di Endeavor , che ha fornito il palcoscenico perfetto per far brillare il personaggio di Bakugo. E i fan ne hanno preso nota...

Latest episode of MHA was fun! Loved Endeavor’s reaction to Bakugo, Hawks being his cool self and Todoroki w/his quips 👏🏻👏🏻 my fav tho was Bakugo & Burnin meeting 🤣 look at them! Great job @Seitz_Unseen @DavidMatranga1 @childishgamzeno @justinbriner @Lisalisejam @CliffordChapin pic.twitter.com/CERpqD4WjR — Fatima✨✨ (@soleilandpalms) July 10, 2021

Bakugo is so ugly I love him. pic.twitter.com/bzXJoAwe5W — NoirXuArt ૮₍˶ᵔ ᵕ ᵔ˶₎ა (@NoirXu2) July 10, 2021

bakugo is really funny without trying pic.twitter.com/OxZmDlo3Cl — jess ?! YOIMIYA HAVER (@yoimiyaslover) July 10, 2021