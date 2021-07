My Hero Academia 5x16: in arrivo un episodio filler prima della prossima saga?

La Stagione 5 di My Hero Academia sta prendendo una svolta decisamente inaspettata. Dopo aver invertito due archi narrativi, dando la precedenza all'arco dell'Agenzia di Endeavor piuttosto che a My Villain Academia, come invece avvenuto nella linea temporale del manga, Studio Bones starebbe per portare un episodio filler.

My Hero Academia 5x15 dovrebbe mettere fine all'Endeavor Agency Arc, che con soli tre episodi è stata una delle saghe più brevi dell'opera. Con il termine del tirocinio di Deku, Shoto e Bakugo, finalmente, con l'episodio 104, giungerà l'ora di My Villain Academia. E invece no, a quanto pare la puntata numero 104 dell'anime sarà un episodio riempitivo, un cosidetto filler.

Stando ai primi leak emersi in rete, infatti, My Hero Academia 5x16 sarà incentrato su Ochaco, Tsuyu e Nejire Hado dei Big Three dello Yuei. "Uravity, Froppy e Nejire stanno svolgendo il loro tirocinio presso l'agenzia di Ryukyu. Improvvisamente, sentono la notizia di una fabbrica che produce la droga che potenzia i Quirk. Poi, il Pro Hero Selkie invia all'agenzia di Ryukyu una richiesta di teamp-up!".

Esattamente come il primo episodio di questa quinta stagione, in cui peraltro Nejire Hado era al centro della scena, anche il sedicesimo episodio sarà un "anime original", ossia degli eventi creati appositamente per l'adattamento animato. La puntata 105 ci introdurrà finalmente a My Villain Academia o sorgeranno altri imprevisti? Per chi ancora non dovesse saperlo, la prossima saga è attesa da tutto il fandom poiché, come potrete intuire dal titolo, si concentrerà sull'Unione dei Villain di Shigaraki e un altro gruppetto di criminali.

Ecco i villain della prossima saga di My Hero Academia. La community ha notato una certa somiglianza tra Hawks e Ryuk, My Hero Academia come Death Note?