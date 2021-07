My Hero Academia 5x16 è disponibile su Crunchyroll: in vista della fase finale

Archiviata la fase di allenamento scolastica, dove abbiamo visto l'esercitazione congiunta delle classi 1-A e 1-B, conclusasi a favore della prima sezione. My Hero Academia stagione 5 è poi passato alla fase di addestramento sul campo con gli eroi professionisti, con il terzetto principale che ha deciso di seguire Endeavor.

Mentre Bakugo, Todoroki e Midoriya fanno da spalle all'eroe fiammeggiante, anche gli altri membri della classe 1-A si stanno dando da fare in questa fase di My Hero Academia. Ci allontaniamo temporaneamente dall'atmosfera e dalle vie cittadine per recarci in un posto più lontano e paradisiaco con l'episodio 16 di My Hero Academia 5.

Come era già stato anticipato, questo episodio filler è sbarcato oggi su Crunchyroll con sottotitoli in italiano. Intitolato "Da quanto tempo, Selkie", My Hero Academia 5x16 ci porta in zone più tropicali e dove le protagoniste sono Ochako Uraraka, Tsuyu Asui e Nejire Hado, col terzetto che ritrova la loro sensei Ryukyu, l'eroina drago che abbiamo già visto in passato nell'anime e soprattutto durante la quarta stagione con la saga di Overhaul e della yakuza.

Con questo episodio l'anime sta per giungere al termine della saga, mentre la prossima fase sarà dedicata a My Villain Academia.