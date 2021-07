My Hero Academia 5x16, nel prossimo episodio si va in spiaggia: l'anteprima

Siamo in inverno in My Hero Academia 5, con gli eroi protagonisti alle prese con nuovi allenamenti. Deku e Bakugo hanno affiancato Todoroki e hanno deciso di intraprendere il loro addestramento con l'eroe Endeavor. Anche i loro compagni di classe però si stanno dando da fare in ogni dove.

E mentre il terzetto si allena in Giappone, in attesa di vedere i guai in cui verranno coinvolti nel film My Hero Academia: World Heroes Mission, anche gli altri ragazzi della 1-A della Yuei stanno facendo del loro meglio per diventare più forti. Come era stato preannunciato, My Hero Academia 5x16 sarà un episodio filler e che si concentrerà su altri personaggi.

Il primo trailer del nuovo episodio aveva già mostrato alcune delle vicissitudini dei giovani eroi, ma l'immagine di anteprima caricata su Twitter dall'utente Atsushi, sempre ben informato su anime e manga di My Hero Academia, ci mostra una delle scene che vedremo il 17 luglio 2021.

In My Hero Academia 5x16 ci sarà una fase in cui Ochako Uraraka e Tsuyu Asui saranno in spiaggia a giocare con la palla, e insieme a loro c'è anche la senpai Nejire Hado. Il terzetto si ritrova quindi insieme dopo la battaglia con Overhaul, riusciranno a godersi la spiaggia oppure saranno costrette a combattere?