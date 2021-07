My Hero Academia 5: un'accesa cena di famiglia nell'anteprima dell'episodio 17

L'Arco dell'Agenzia di Endeavor si focalizza su Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki, i quali, sotto la guida del Number One Hero, stanno cercando di limare le proprie lacune e sfruttare al meglio i propri Quirk. Il prossimo episodio di My Hero Academia, però, riporterà al centro della scena la tragica storia della famiglia Todoroki.

Sin dalle prime fasi dell'opera è stato spiegato che, durante l'infanzia, Shoto ha subito diverse violenze domestiche da parte di suo padre, il rinomato Flame Hero Endeavor. Cercando di realizzare a tutti i costi il proprio sogno, ossia superare in grandezza All Might, Enji Todoroki costringeva il suo quartogenito ad allenarsi tutti i giorni, privandolo della normale gioventù di qualsiasi bambino. Questo suo comportamento portò sua moglie, la mamma di Shoto, a impazzire, Todoroki a ripudiare il suo Quirk di Fuoco e gli altri figli a odiarlo.

Tuttavia, da quando All Might si è ritirato ed è stato nominato No. 1 Hero, Endeavor è cambiato nel profondo, sia come eroe che come padre. Enji sta cercando in tutti i modi di recuperare i rapporti con suo figlio, aiutandolo a diventare un eroe provetto. Ma non solo, come evidenziato dal trailer di My Hero Academia 5x17 il Flame Hero intende farsi perdonare anche dagli altri suoi figli.

Per rimediare agli errori del passato, Enji ha organizzato una cena di famiglia, a cui sono stati invitati anche Deku e Bakugo. Come noterete dalle immagini in anteprima, però, la situazione si farà bollente.

Mentre Deku e Bakugo gustano le prelibatezze preparate da Fuyumi Todoroki, il figlio maggiore Natsu pare proprio non gradire la situazione. Con Endeavor a capotavola, poco dopo l'inizio del pasto l'aria diventa elettrizzante.

In una seconda ondata d'immagini, invece, vediamo i tre aspiranti eroi scendere per strada con indosso i propri costumi da eroi. Un nuovo pericolo è in vista? Ecco quando finirà l'attuale arco narrativo di My Hero Academia 5.