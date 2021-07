My Hero Academia 5x17: l'anime ha rimosso una scena del manga dall'ultimo episodio

La storia della famiglia Todoroki non è di certo tutta rose e fiori, e l'abbiamo imparato fin dalla seconda stagione di My Hero Academia. L'odio di Shoto per il padre era sintomo di problemi molto gravi che hanno afflitto tutta l'infanzia del ragazzo e col tempo abbiamo conosciuto meglio tutta la sua situazione familiare.

Con l'attuale stagione dell'anime, che sta mettendo in scena un altro arco narrativo dedicato a Endeavor e ai Todoroki in generale, stiamo ulteriormente approfondendo i personaggi di questa famiglia. My Hero Academia 5x17 ha proposto una cena a casa Todoroki dove abbiamo rivissuto alcuni momenti della famiglia e conosciuto meglio le situazioni in vigore. I fan hanno però notato una certa assenza in questa fase, dato che nel manga di Kohei Horikoshi erano presenti due ulteriori vignette che raccontavano meglio una certa scena dark di My Hero Academia.

Shoto da piccolo fu ferito e ustionato dalla madre come ben sappiamo, ma nel manga sono state inserite due vignette che mostravano la madre tentare di riparare all'errore fatto. In basso potete osservare le vignette in questione dal manga di My Hero Academia. Con l'episodio 17 di My Hero Academia 5 abbiamo anche visto per la prima volta il volto di Touya Todoroki, il primogenito della famiglia.