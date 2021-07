My Hero Academia 5x17: cosa ne pensano i fan del violento passato di Endeavor?

Il personaggio di Endeavor è probabilmente il più complesso scritto da Kohei Horikoshi, un grande eroe con un passato da dimenticare, che pur di riuscire a superare All Might ha sacrificato il rapporto con la sua famiglia . Dopo l'episodio diciassette della quinta stagione alcuni utenti si sono schierati dalla parte dell'eroe, affermando che chiunque meriti una seconda chance, mentre altri hanno parlato di un padre orribile che non merita alcuna felicità. La puntata in questione del resto non ha cercato di indorare la pillola, ma anzi ha mostrato il passato di Endeavor senza filtri , senza risparmiare scene in cui l'eroe colpisce la moglie o il figlio Shoto.

I have a lot of problems with My Hero Academia, but I appreciate that it doesn't try to gloss over Endeavor's awful, abusive past, and forces the character to reckon with it on his redemption arc (even though I think that redemption is still a little too easily earned). — No-Sleep Nick and the Mystery of the Empty Wallet (@ItsMyHeroZero) July 24, 2021

That’s not like that video didn’t show him pushing her to the floor, no absolutely not... — Persephone | 🌘 pro vaccin 💉 (@_Mylifeisweird_) July 25, 2021

#MyHeroAcademia #BokuNoHeroAcademia #heroaca_a episode 105: Maybe I'm just not a good person that way but I'm very much with Natsu on feeling completely unforgiving towards Endeavor. Even if the story does come round to them all forgiving him, I don't think I could. — Jessica Ruth Phipps (@JRuthPhipps) July 25, 2021

Endeavor knew he destroyed his family & he's been regretting it. His dreams show his wish for his family to be happy. #MyHeroAcademia #BokuNoHeroAcademia pic.twitter.com/7wA3Hzzque — Goroo Saturo (@maroo1117) July 24, 2021