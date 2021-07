My Hero Academia 5x17: il nuovo episodio è disponibile su Crunchyroll

Ci stiamo avvicinando alla fase finale di My Hero Academia 5 e siamo già nel pieno della seconda tranche di episodi. Attualmente Studio BONES sta adattando la Saga dell'Agenzia Endeavor al fine di permettere agli spettatori di comprendere meglio le dinamiche familiari dell'attuale Hero n°1.

Questo sarà un breve arco narrativo che lo studio ha preferito anticipare rispetto alla saga intitolata "My Villain Academy" che accompagnerà i fan verso il prossimo filone narrativo che caratterizzerà larga parte della sesta stagione di My Hero Academia. Ad ogni modo, prima di allora, è il momento per Deku, Bakugo e Todoroki apprendere qualche segreto del mestiere direttamente dall'eroe più forte in circolazione.

Un primo trailer della 5x17 di My Hero Academia anticipava gli spettatori agli eventi di questa settimana dove lo studio ci fornisce un assaggio del tirocinio presso l'Agenzia Endeavor nonché una cena a casa dell'Hero che presagisce drammi familiari. La puntata in questione è comunque disponibile alla visione su Crunchyroll per i soli utenti premium dal momento che gli account gratuiti dovranno attendere ulteriori 7 giorni per avere accesso all'episodio. Per questi ultimi, tuttavia, diventa accessibile l'episodio 16.

E voi, invece, cosa ne pensate della puntata di oggi? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.