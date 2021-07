My Hero Academia 5x17: il nuovo Hero n°1 in azione nel trailer del prossimo episodio

Con la stagione estiva è iniziato anche il secondo cour di My Hero Academia 5 che ha finalmente proiettato la nuova stagione dell'anime nella seconda parte dell'anime. Con un piccolo cambiamento sulla tabella di marcia Studio BONES ha deciso di adattare prima gli eventi della Saga dell'Agenzia Endeavor.

L'arco narrativo in questione comincerà ufficialmente settimana prossima, con la puntata attesa al debutto il 24 luglio. A questo giro, infatti, BONES ha preferito puntare su un episodio riempitivo, un cosiddetto "filler", con protagoniste Uraraka, Tsuyu e Nejire Hado. A tal proposito, vi ricordiamo che la 5x16 di My Hero Academia è disponibile da oggi su Crunchyroll.

Al termine dell'episodio il sito ufficiale ha in seguito rivelato anche il trailer per la puntata seguente, la 105 seguendo tutte le passate stagioni, che ufficializza il tirocinio del terzetto composto da Bakugo, Deku e Todoroki insieme ad Endeavor. In seguito, inoltre, i tre parteciperanno ad una cena a casa dell'eroe che promette interessanti sviluppi.

Non ci resta dunque che attendere la prossima settimana per vedere cosa impareranno i tre dall'eroe attualmente più forte in circolazione. In attesa della nuova puntata, che ne pensate di questo cosplay di All Might in versione debole? Diteci cosa ne pensate del trailer, come di consueto, con un commento qua sotto.