My Hero Academia 5x17: una piccante cena di famiglia a casa Todoroki

Dopo la lunga esercitazione con i rivali della Classe 1-B e il tirocinio presso l'Agenzia di Endeavor, per Midoriya, Bakugo e Todoroki giunge il momento di concedersi una meritata pausa e un buon pasto. La cena dei tre studenti, però, prende una piega piuttosto piccante e infuocata. Ecco cosa è successo in My Hero Academia 5x17!

Durante l'ultimo episodio dell'adattamento animato, da poco rilasciato su Crunchyroll, Bakugo e Deku sono stati invitati in casa Todoroki per gustarsi una buona cena. Il clima della famiglia di Endeavor, però, esattamente come il suo Quirk, è infuocato.

La famiglia Todorki è stata segnata irrimediabilmente dal sogno di Endeavor di superare la grandezza di All Might. Quando Enji Todoroki ha capito di non potercela fare, ha lasciato che questo fardello ricadesse sui suoi figli, e in particolare su Shoto, l'unico in famiglia a possedere due Quirk, Fuoco e Ghiaccio.

Ora che però è finalmente divenuto il Number One Hero, ma solamente per via del ritiro del suo rivale, Endeavor ha deciso di rimediare ai peccati commessi in passato e di riappacificarsi con i suoi figli.

Nonostante l'impegno di Fuyumi, che per l'occasione ha preparato una cena deliziosa, Shoto e Natsuo ancora non riescono a perdonare loro padre. È in particolare il figlio maggiore a non riuscire a restare calmo in presenza di Enji. Natsuo, infatti, accusa suo padre di aver rovinato la vita di sua madre, ora rinchiusa in un ospedale, nonché quella di Shoto, che solamente di recente è riuscito a superare il suo blocco emotivo.

Durante la puntata, viene evidenziato come la cicatrice di Shoto sia frutto di un grave misfatto. A causa del grande stress causato dalle azioni compulsive di Endeavor, sua madre gli lanciò un bollitore d'acqua calda sul viso. Ma non è solo questo ad aver segnato la famiglia Todoroki. A quanto pare, il primogenito di Endeavor, Toya Todoroki, è morto da diverso tempo a causa di un altro incidente.



Casa Todoroki è ancora ben lontana da una situazione pacifica. Ecco l'accesa cena di famiglia di My Hero Academia 5.