My Hero Academia 5x17: il primogenito di un'importante famiglia ha finalmente un volto

L'episodio 5x17 di My Hero Academia, disponibile su Crunchyroll, ha mostrato un importante cambiamento di Endeavor. L'attuale Pro Hero numero 1 si è dimostrato un abile insegnante nei confronti di Deku, Bakugo, e suo figlio Shoto, e sta cercando in ogni modo di rimediare agli errori commessi in passato, e di migliorare la situazione familiare.

L'ultima puntata ci ha mostrato per la prima volta un momento molto particolare in casa Todoroki. Midoriya e Bakugo sono stati invitati a cena, e nonostante la prospettiva di una serata rilassante, i due giovani Hero, così come gli spettatori, si sono ritrovati ad assistere ad una situazione piuttosto infuocata. La pressione esercitata su tutta la famiglia da Endeavor ha generato un astio nei suoi confronti, soprattutto da parte di Shoto e suo fratello maggiore Natsuo.

Enji infatti, non riuscendo ad essere riconosciuto come il miglior Pro Hero, perché costantemente superato da All Might, ha deciso di affidare questo obiettivo ai figli, obbligandoli a allenamenti estremi sin da piccoli. Una serie di decisioni sbagliate, che hanno causato anche gravi incidenti domestici. Assalito dai rimpianti, Endeavor comincia a pensare a quanto sarebbero felici sua moglie e i suoi figli senza di lui.

È qui che vediamo per la prima volta il volto del suo primogenito, Toya Todoroki, personaggio che verrà approfondito nei futuri episodi dell'anime. Nel post in calce, condiviso sui social da @Valdezology, potete vedere l'immagine del piccolo Toya apparsa nell'anime.