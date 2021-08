My Hero Academia 5x18: il nuovo episodio è disponibile su Crunchyroll

L'Arco dell'Agenzia di Endeavor sta per giugnere al termine, così come il tirocinio di Izuku Midoriya, Shoto Todoroki e Katsuki Bakugo. Saranno riusciti i tre giovani aspiranti eroi a vincere la scommessa fatta con il loro attuale insegnante, nonché Number One Hero? Andiamo alla scoperta degli eventi dell'episodio 106 di My Hero Academia.

Arrivato da pochissimo su Crunchyroll, al momento unicamente per gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento premium, My Hero Academia 5x18 si accinge a chiudere gli eventi dell'Endeavor Agency Arc. Questa puntata, dunque, è l'ultima occasione per i Tre Moschettieri di dimostrare il loro valore.

Al termine della cena a casa Todoroki, in cui sono stati sottolineati i problemi della famiglia di Shoto, i tre eroi vengono riaccompagnati presso l'agenzia in cui vivono dall'autista di Endeavor. Tuttavia, un criminale che si aggira indisturbato sta creando il panico per le strade.

Ending, questo il nome del nuovo villain di My Hero Academia, è una vecchia conoscenza di Endeavor. Uscito di prigione, il criminale si è messo alla ricerca del Flame Hero in cerca di qualcosa di più che un semplice autografo. Cercando di attirare la sua attenzione, prende in ostaggio Natsu, il quale era uscito di casa prima che la cena di famiglia terminasse.

Scioccato per quel che sta accadendo, e impaurito per le sorti di suo figlio, Endeavor esita. Al contrario, i suoi tre tirocinanti partono immediatamente all'attacco, riuscendo così, per la prima volta, ad anticipare le mosse del Number One Hero. La scommessa è stata dunque vinta dai Tre Moschettieri della Classe 1-A dello U.A. Highschool.

Vi ricordiamo che la puntata 107 dell'adattamento animato non verrà trasmessa, come di consueto, tra una settimana. Difatti, per lasciare maggiore spazio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la trasmissione dell'episodio è slittata al 14 agosto.